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18.01.20 08:45

SkyUp зупиняє регулярні рейси в ОАЕ з 1 лютого

З 1 лютого український лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines припинить виконувати регулярні рейси в Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова через закриття повітряного простору над Іраном та Іраком.

SkyUp зупиняє регулярні рейси в ОАЕ з 1 лютого

Як передає Цензор.НЕТ, про це авіакомпанія повідомила в фейсбуці.

"Необхідність облітати території цих країн збільшила тривалість польотів, а також викликала потребу в дозаправленні. Це створює незручності для пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія обіцяє тим, хто вже придбав квитки на рейси до Шарджі, відшкодувати їхню вартість. Для цього необхідно звернутися в авіакомпанію в установленому порядку.

Нагадаємо, з 16 січня в українській лоукост-авіакомпанії SkyUp Airlines почали діяти нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Український авіаперевізник SkyUp почав літати з квітня 2018.

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