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18.01.20 08:53

Київська влада закликала українців мінімізувати використання особистого транспорту, щоб знизити загазованість повітря в столиці

У Київській міській державній адміністрації закликали українців мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря.

Київська влада закликала українців мінімізувати використання особистого транспорту, щоб знизити загазованість повітря в столиці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні пресслужби підкреслили, що Центральна геофізична обсерваторія ім. Б.Срезневского за 16 січня 2020 року, зафіксовала перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бессарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки)

"За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови сприяють накопиченню шкідливих часток. Усе зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, необхідно уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, натомість проводити вологе прибирання та збільшити кількість споживання води.

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