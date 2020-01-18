На пробне ЗНО зареєструвалися вже понад 65 тисяч учасників

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
"За тиждень завершиться реєстрація для участі в пробному ЗНО.
За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня 2020 року сформовано 261 469 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.
Для складання тесту з української мови і літератури подано 135 862 заявки, математики – 45 398 , історії України – 28 071, англійської мови – 32 580.
Процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 65 890 осіб. Більшість осіб (48 816) виявили бажання складати пробне тестування із двох навчальних предметів.
3 січня о Україні почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 24 січня. Вартість пробного ЗНО коливається від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.
Раніше повідомлялося, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання виявили бажання пройти 10,5 тис. осіб.