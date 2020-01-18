СБУ розслідує прослуховування в кабінеті Гончарука, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РБК-Україна" 17 січня розповів генпрокурор Руслан Рябошапка.

Він зазначив, що відкрито кримінальне провадження за фактом прослуховування Гончарука.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.