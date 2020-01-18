Ворог за минулу добу 8 разів обстріляв позиції ОС: втрат немає

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станового протитанкового гранатомету – 2 постріли;
поруч з Широкиним – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поблизу Василівки – зі стрілецької зброї.
Три обстріли по наших позиціях противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поруч з населеним пунктом Оріхове – з міномету калібру 120 мм - 4 міни та гранатометів різних систем;
неподалік Луганського – з ручного протитанкового гранатомету – 1 постріл, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Вчора, 17 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски.
За поточну добу один український захисник має поранення", - додали в штабі.