Міністр юстиції Малюська підтримав Гончарука з-під столу: Навіть якщо помиратиму, звільнятиму тих, хто саботує роботу. ФОТО

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо помиратиму (не те що перебуватиму у статусі в.о ), однак рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)", - сказав він в пості, прикріпивши дивне фото.

Малюська підкреслив, що підтримує Гончарука, назвавши його найкращим прем'єром в історії України.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.