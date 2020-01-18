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18.01.20 11:12

Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі

Україна й Грузія подали скаргу в Міжнародну морську організацію (ІМО) щодо протиправних дій Росії в Чорному, Азовському морі й Керченській протоці.

Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі

Про це в суботу, 17 січня, повідомляє посольство України в Великій Британії в своєму фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.

Дії Росії перешкоджають пошуково-рятувальним операціям, йдеться в повідомленні.

Скаргу України і Грузії  підтримали в ЄС і США, сказано в повідомленні.

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Раніше Київ висловлював протест через розширення району обслуговування радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ в ІМО. Україна тоді наполягала, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства повинні поширюватися тільки українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.

Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі 01

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