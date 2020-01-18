Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі

Про це в суботу, 17 січня, повідомляє посольство України в Великій Британії в своєму фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.
Дії Росії перешкоджають пошуково-рятувальним операціям, йдеться в повідомленні.
Скаргу України і Грузії підтримали в ЄС і США, сказано в повідомленні.
Раніше Київ висловлював протест через розширення району обслуговування радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ в ІМО. Україна тоді наполягала, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства повинні поширюватися тільки українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.