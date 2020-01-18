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18.01.20 11:40

Система eHealth отримала атестат про захист інформації: дані пацієнтів у безпеці, - Федоров

Система eHealth отримала атестат відповідності комплексної системи захисту інформації.

Система eHealth отримала атестат про захист інформації: дані пацієнтів у безпеці, - Федоров

Про це повідомив в у фейсбуці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Система eHealth почала працювати 2,5 роки тому. Однією з головних претензій всі ці роки до системи була відсутність зрозумілої та підтвердженої офіційно системи захисту даних пацієнтів", -розповів він.

За словами Федорова, ключові коментарі від міжнародних партнерів стосувалися кричущої ситуації навколо системи eHealth – "невідомо, чи персональні дані пацієнтів зберігаються надійно".

"Сьогодні ця проблема вирішена. Система eHealth відповідає стандартам захисту, адже отримала атестат відповідності комплексній системі захисту інформації", - зазначив Федоров.

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Система eHealth отримала атестат про захист інформації: дані пацієнтів у безпеці, - Федоров 01

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