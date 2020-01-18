Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.01.20 15:05

Під час наступного розведення сил Станично-Луганська РДА опиниться у "сірій зоні", - директор "Схід-SOS" Реуцький

Райдержадміністрація і всі державні і муніципальні структури під час наступного розведення сил і засобів на Донбасі опиняться в так званій "сірій зоні".

Під час наступного розведення сил Станично-Луганська РДА опиниться у "сірій зоні", - директор "Схід-SOS" Реуцький

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор благодійного фонду "Схід-SOS" Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Його команда дізналася про це під час моніторингу дотримання прав людини у населених пунктах, де відбулося розведення сил та засобів.

"Працівники цих структур теж відчувають певно тривогу, розуміючи, що сил та засобів у поліцейських і взагалі в українських силовиків фактично немає для того, щоб забезпечити їхню безпечну роботу на цих майже неконтрольованих у майбутньому територіях", — розповів Реуцький.

Костянтин Реуцький зазначив, що не може назвати точну кількість працівників Станично-Луганського райвідділку поліції, але зі слів самих поліцейських — їх не вистачає, щоб опрацьовувати усі звернення від місцевих жителів.

Зазначимо, у Станиці Луганській також несе службу батальйон поліції "Луганськ-1", але він перебуває безпосередньо на контрольному пункті в’їзду-виїзду.

Нагадуємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість в рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових дільянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три додаткові ділянки розведення сил на Донбасі вже визначено, - Зеленський в розмові з Меркель

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100