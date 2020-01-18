МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту

Про це йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи "забезпечити необхідний баланс" у мовній сфері і обіцянки київської влади їх виконати, на ділі нічого не змінилося - російська мова на Україні продовжує піддаватися подвійний дискримінації", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що під час підготовки закону українська влада нібито не провела консультації з представниками національностей, які проживають на території України.

"Таким чином, офіційний Київ продовжує йти шляхом насильницької українізації, асиміляції неукраїномовного населення, порушуючи Конституцію країни і зобов'язань в сфері захисту прав людини і національних меншин", - зазначено в заяві російського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна влади в Україні не привела до прогресу у вирішенні ситуації на Донбасі, - Лавров

Нагадаємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про загальну середню освіту". "За" проголосували 327 народних депутатів.