У районі Борисполя завтра обмежать рух: в Україну повернуть тіла загиблих в Ірані

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Управління держохорони України.
"У неділю, 19 січня, у зв’язку з траурними заходами з вшанування трагічно загиблих громадян України в авіакатастрофі рейсу PS 752 "Тегеран-Київ" можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе та в районі міжнародного аеропорту "Бориспіль" (KBP)", - сказано в повідомленні.
В Управлінні держохорони водіїв і відвідувачів аеропорту просять врахувати інформацію про можливе обмеження дорожнього руху.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.