Кабмін розкрив зарплати всіх міністрів: Гончарук - 60,4 тисячі, Аваков - 100 тисяч, Дубілет 32,4

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Середня заробітна плата прем'єр-міністра України в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні глава уряду отримав 76 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука була – 61 916 грн, а в жовтні і лютому – 60 087 та 43 724 відповідно.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

У минулому році його середня заробітна плата дорівнювала 58 652 грн. Виплати у грудні становили 86774, в тому числі надбавка – 58 655 грн, премія – 28 119 грн. У осінні місяці Дмитру Кулебі було нараховано: у вересні – 48 523 грн, жовтні – 56 263 грн, листопаді – 43047 грн.

Віцепрем’єр-міністр України- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

У вересні отримав 52 629 грн, в жовтні 51 000 грн, а в листопаді – 34 141 грн. У грудні його зарплата становила 84 887 грн, з яких 35 506 надбавка і 49 381 премія. Таким чином, середня заробітна плата в 2019 року у Міністра цифрової трансформації – 55 664 грн.

Міністр кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет

Середня зарплата в минулому році становила 32 386 грн. В грудні він отримав – 17 544 грн. А в вересні та жовтні по 48 тис. грн, в листопаді – 16 000 грн.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Cередня заробітна плата в 2019 році – 100 041 грн. У грудні йому нараховано 186 541 грн, у тому числі надбавки – 49 225 грн, премії – 137 317 грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила – 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн відповідно.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов

У грудні отримав 222 592 грн, де надбавка – 73 337 грн, а премія – 149 255 грн. У вересні йому нараховано зарплати 15 134 грн, в жовтні 18 180 грн та листопаді – 79 883 грн. Отож, середня заробітна плата за минулий рік – 83 947 грн.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель

Отримав у вересні зарплати – 18 549 грн, в жовтні – 33 540, а в листопаді – 31 102. В грудні його зарплата становила – 162 003 грн, у тому числі надбавка – 39 105 грн, а премія – 122 898. Середня заробітна плата Міністра в 2019 році становила 61 299 грн.

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Сума середньої зарплати в минулому році – 62 069 грн. У грудні йому нараховано 233 893 грн (з надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн, та матеріальною допомогою 111 848 грн). Водночас у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була – 27 505 грн, 30 532 грн та 68 194 грн.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад

У грудні минулого року отримала 138 412 грн, у тому числі надбавки – 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, в жовтні – 37 981 грн, в листопаді – 39 103 грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік - 63 446 грн.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька

Середня зарплата в минулому році – 41 940 грн. За три місяці осені урядовець отримала – 15 896 грн у вересні, 22 036 у жовтні та 34 841 грн у листопаді. За грудень Міністру нарахували 94 988 грн, у тому числі надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн.

Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак

В останній місяць зими отримала 212 600 грн (надбавки 37 600, премії 175 000). А в вересні, жовтні та листопаді – 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн відповідно. Отож, її середня заробітна плата у 2019 році – 84 318 грн.

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська

Cередня заробітна плата у 2019 році у – 65 317 грн. Її виплати у вересні - 24 395 грн, в жовтні – 58 259 грн, в листопаді – 56 620 грн. У грудні зарплата Міністра була 216 783 грн, в тому числі надбавка – 39 432 грн, премія – 82 563 грн, а матеріальна допомога – 94 788 грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова

У вересні отримала 36 384 грн, у жовтні – 61 890 грн, в листопаді – 60 637 грн. В грудні їй нарахували 89 387 грн, з яких 36 387 грн – надбавка та 53 000 грн – премія. В цілому середня заробітна плата Міністра минулого року - 62 075 грн.

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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій

Середня заробітна плата 44 527 грн. Його виплати у грудні склали 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премія 8 000 грн). У вересні, жовтні та листопаді – 55 390 грн, 40 439 грн та 38 239 грн відповідно.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський

У грудні минулого року отримав 112 905 грн, у тому числі надбавки – 32 905, а премії – 80 000 грн. У вересні нараховано зарплати 9 142 грн, в жовтні та листопаді – по 16 000 грн. Середня зарплата Міністра у 2019 році – 38 512 грн.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Середня заробітна плата в минулому році – 41 982 грн. У вересні він отримав 24 228 грн, в жовтні 23 377 грн, а в листопаді – 23 132 грн. У грудні його зарплата була 97 191 грн ( надбавка 23 134 та премія 74 057 грн).

Міністр юстиції України Денис Малюська

У грудні минулого року отримав 226 361 грн, у тому числі надбавки – 35 961 грн та премії 190 400 грн. У вересні, жовтні та листопаді – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Його середня заробітна плата в 2019 році склала 75 734 грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда

Мала середню зарплату минулого року 46 688 грн. У грудні її виплати становлять 158 772 грн, у тому числі надбавка 37 280 грн, премія – 80 000 грн, матеріальна допомога 41 492 грн. У вересні урядовець отримала 22 894 грн, в жовтні 23 453 грн, а в листопаді 23 124 грн.

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Напомним, президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.