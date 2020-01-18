"Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров попросить Раду пустити його в Україну

Про це його піар-менеджер Олександр Орлов розповів виданню "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в колективі артиста готують звернення до українського парламенту з проханням дозволити йому приїхати до Києва. Орлов також додав, що документ хочуть оприлюднити найближчими днями.

"Ми хочемо приїхати з чистим серцем, чистою совістю. Бо Олександр Миколайович народився в Україні, і у нього такий вік, що він хотів би відвідати рідних і близьких, побувати на могилі матері. Тут випала така нагода, але чомусь його розцінюють як окупанта, нехорошу людину. Ми нічого поганого не робили, співаємо багато пісень українською мовою, в нашому колективі працюють люди з України", - сказав Орлов.

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Піар-менеджер стверджує, що виступати в окупованому Криму Сєров поїхав тому, що його покликав туди товариш по службі.

"Річ у тому, що Олександр Сєров проходив військову службу в армії на морфлоті в Севастополі. Надійшло запрошення від його товаришів по службі, які залишилися в Севастополі, на окупованій території. Вони вже у віці всі. У одного з друзів був ювілей, і він запросив Олександра Миколайовича виступити в Севастополі. Тому і концерт там дав. У нас не було туру Кримом, як у інших виконавців. А концерт у Сімферополі було проведено, щоб перекрити витрати колективу на дорогу, на цю поїздку", - пояснив Орлов.

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Піар-менеджер артиста стверджує, що в команді Сєрова "не знали особливостей законодавства України", і зараз вони визнають порушення.

У четвер, 16 січня, 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концертів російських гастролерів Сюткіна і Сєрова.