307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат від "Слуги народу" Святослав Юраш, інформує Цензор.НЕТ.

"У Верховній Раді України оголосили про створення найбільшого міжфракційного об'єднання "Цінності, Гідність, Родина". На ціннісний і сімейний заклик відгукнулися понад 300 депутатів. Тобто конституційна більшість з усіх фракцій і груп українського парламенту", - написав Юраш.

За його словами, мета міжфракційного об'єднання - "захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім'я політичної моди".

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Об'єднання займатиметься підготовкою законів, які спрямовано на зміцнення сімейних цінностей, принципів гідного суспільства і виховання на основі сімейних цінностей дітей і молоді.

Ще один напрямок його діяльності - "популяризація та донесення широкого спектру світової консервативної думки до української інтелектуальної спільноти", - зазначив Юраш.

Ініціатором і співголовою від фракції "Слуга народу" є сам Юраш. Співголовою об'єднання від ОПЗЖ став Олег Волошин, від "Батьківщини" - Сергій Тарута, від "Європейської Солідарності" - Михайло Бондар. "Консервативне крило" "Голосу" із співголовою ще не визначилося, зазначив Юраш.

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