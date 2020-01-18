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18.01.20 17:51

307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей

У Верховній Раді створено найбільше міжфракційне об'єднання на захист сімейних цінностей під назвою "Цінності, Гідність, Родина". До нього увійшли нардепи від кожної фракції та групи.

307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат від "Слуги народу" Святослав Юраш, інформує Цензор.НЕТ.

"У Верховній Раді України оголосили про створення найбільшого міжфракційного об'єднання "Цінності, Гідність, Родина". На ціннісний і сімейний заклик відгукнулися понад 300 депутатів. Тобто конституційна більшість з усіх фракцій і груп українського парламенту", - написав Юраш.

За його словами, мета міжфракційного об'єднання - "захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім'я політичної моди".

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Об'єднання займатиметься підготовкою законів, які спрямовано на зміцнення сімейних цінностей, принципів гідного суспільства і виховання на основі сімейних цінностей дітей і молоді.

Ще один напрямок його діяльності - "популяризація та донесення широкого спектру світової консервативної думки до української інтелектуальної спільноти", - зазначив Юраш.

Ініціатором і співголовою від фракції "Слуга народу" є сам Юраш. Співголовою об'єднання від ОПЗЖ став Олег Волошин, від "Батьківщини" - Сергій Тарута, від "Європейської Солідарності" - Михайло Бондар. "Консервативне крило" "Голосу" із співголовою ще не визначилося, зазначив Юраш.

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307 депутатів Ради обєдналися для захисту вічних сімейних цінностей 01
307 депутатів Ради обєдналися для захисту вічних сімейних цінностей 02

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