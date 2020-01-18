Президент МАУ Дихне закликає разом вшанувати пам'ять українців, які загинули в Ірані

Про це Євген Дихне написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому... Пропоную завтра, 19 січня, об 11:00 всім українцям, де б ви не були, натиснути автомобільний сигнал на знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями... втраченими в небі Ірану", - написав він.

Дихне закликав усіх долучитися до почесної "варти", натиснувши на клаксон.

"Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома..." - підсумував Дихне.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі українців відбудеться у неділю, 19 січня, в аеропорту "Бориспіль".

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Через церемонію довкола аеропорту та на Бориспільському шосе можуть частково обмежити рух.