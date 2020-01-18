Від початку доби 8 бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр

Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил. Противник відкривав вогонь поблизу Пісків (зі стрілецької зброї), Красногорівки (16 пострілів із станкового протитанкового гранатомета, а також з озброєння БМП-1), Павлополя (з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм) і Василівки (зі стрілецької зброї).

Крім цього, з мінометів калібру 120 мм (10 мін), а також автоматичних станкових гранатометів ворог обстріляв захисників населеного пункту Оріхове в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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"Сьогодні, 18 січня, унаслідок ворожих обстрілів 8 військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в пресцентрі уточнили зведення минулої доби. Зокрема, сказано, що 17 січня унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Раніше повідомлялося, що бійці ОС не постраждали.

Нагадаємо, 17 січня незаконні збройні формування 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.