Чиновник розтратив майже 2 млн гривень, призначених для ремонту харківських доріг

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

За версією слідства, розтрату було вчинено в 2017-2019 роках.

"Під час виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт за договорами з капітального ремонту транспортних споруд на проспекті Льва Ландау, шляхом списання зворотньою сумою відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття за ціною значно нижчоюза ринкову, було завдано значних матеріальних збитків", - сказано в повідомленні.

Поліція розслідує справу за частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Якщо провину чиновника буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.