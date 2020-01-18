У Київському СІЗО ув'язненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоров'я, - Офіс омбудсмена. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Під час моніторингу виявлено низку суттєвих порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту. Зокрема, встановлено, що внаслідок постійного порушення в установі вимог щодо роздільного тримання серед в’язнів наявні конфлікти, які можуть призвести до тяжких наслідків, наприклад масових заворушень", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок огляду було також виявлено, що більшість камер установи не забезпечено належним штучним освітленням, мають надлишкову заґратованість вікон, стіни в деяких камерах вологі і вкриті грибком. Зазначені приміщення не обладнано баками з питною кип'яченою водою і припливно-витяжною вентиляцією. Більшість камер потребує ремонту.

В окремих камерах СІЗО були відсутні шибки і не працювала система опалення. Тому в'язням доводилося закривати вікна ковдрами і спати у верхньому одязі. На вимогу моніторингової групи зазначений недолік був негайно усунутий працівниками установи.

Крім того, за інформацією Секретаріату омбудсмена, унаслідок перевірки було виявлено факти, коли ув'язнених не було забезпечено спальним місцем і вони спали по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням під час розміщення осіб у слідчому ізоляторі. Водночас було виявлено камери в новому корпусі СІЗО, які перебувають у зразково-показовому стані, проте не використовуються.

Родичі ув'язнених також скаржилися в Офіс омбудсмена на те, що їм постійно говорять, щоб вони передавали в СІЗО власні подушки, ковдри і простирадла. Хоча на складі ізолятора зберігається достатня кількість необхідного майна, яке не видається утримуваним.

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В Офісі омбудсмена також повідомили, що під час моніторингового візиту було встановлено порушення права ув'язнених на охорону здоров'я і медичну допомогу. Засуджені та ув'язнені, які прибувають у слідчий ізолятор, не проходять санітарну обробку, через що медичні працівники не контролюють стан їхнього здоров'я під час утримання в установі.

Через недостатнє фінансування на проведення ремонтних робіт рентгенологічний кабінет, який розташований у збірному відділенні, перебуває у вкрай незадовільному санітарно-технічному стані: стіни уражені пліснявою, вода відсутня, каналізаційна мережа фактично не функціонує. Устаткування застаріло, рентгенологічний та флюорографічний апарати не працюють. Як наслідок, повідомили в Офісі омбудсмена, в СІЗО відсутня можливість проведення флюорографічного обстеження органів грудної клітки у в’язнів. Зокрема, під час візиту було виявлено 20 ув'язнених, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз і яким упродовж тривалого часу не було проведено обстеження, що свідчить про неналежне надання медичної допомоги і недотриманні вимог інфекційного контролю за туберкульозом.

За результатами моніторингового візиту Міністерству юстиції України, Офісу генпрокурора й іншим органам влади буде направлено відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав ув'язнених і наданням рекомендацій щодо їхнього усунення, повідомили в Офісі омбудсмена.

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Фото: ombudsman.gov.ua

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