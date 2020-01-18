Лише троє депутатів ОПЗЖ голосували проти закону про середню освіту, двоє - за, більшість утрималася

"Це дуже смішно. 16 січня Рада проголосувала за законопроєкт про середню освіту (0901), який скорочує використання російської мови в школах", - написав у фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У Росії відразу починається прогнозована істерика, яку підхоплюють і проросійські політики тут. Зокрема, Медведчук гнівно нарікає на утиски і порушення Конституції.

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Відкриваємо поіменне голосування. Ой, що це? З ОПЗЖ лише троє депутатів голосували проти, двоє - за. Решта депутатів не голосували або утрималися", - зазначив він.







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Нагадаємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про середню освіту". "За" проголосували 327 народних депутатів. У МЗС РФ заявили, що, прийнявши цей документ, Україна йде шляхом "насильницької українізації".