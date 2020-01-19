Конкурсна комісія не виявила у адвоката Януковича Бабікова конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР, - Венедіктова

Як пояснила родичам загиблих глава ДБР Ірина Венедіктова, конкурсна комісія не виявила у Бабікова конфлікту інтересів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. За її словами, в разі рекомендації конкурсною комісією за умови проходження спецперевірки його буде призначено.

На сайті компанії Aver Lex у повідомленні про рішення Бабікова перейти на державну службу зазначається, що він "спеціалізувався на захисті співробітників правоохоронних органів у корупційних справах та у справах, скоєних організованими злочинними групами".

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Призначення прокоментувала в інтерв’ю "Голосу Америки" адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.

За її словами, "адвокат зв’язаний своєю позицією, яку він формував і обстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта. І якщо адвокат підозрюваного стає керівником слідчих, які розслідують цю справу, то це прямий конфлікт інтересів".

"Це очевидний знак, що слідства не буде", – додала Закревська.

У те, що Бабіков буде об’єктивним, не вірить член ГО "Родини Героїв Небесної сотні" Володимир Голоднюк.

"Я глибоко обурений такими призначеннями", – сказав він.

За його словами, "якщо Бабіков захищав інтереси Януковича, котрий розстріляв Небесну Сотню, то як можна зараз довірити йому захищати інтереси Майдану?"

Голоднюк, що втратив на Майдані 19-річного сина, нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського прискорити розслідування. "А натомість президент, втрутившись у суди, випустив ексберкутівців, вбив у нас віру в правосуддя".

Як він додав: "Призначати адвоката Януковича відповідальним за розслідування розстрілів на Майдані - це плювок в обличчя тим, хто втратив своїх рідних. Це наруга над пам’яттю загиблих на Майдані".

Нагадаємо, заступником директора ДБР збираються призначити адвоката Януковича Олександра Бабікова. Саме він буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР. Громадська організація "Сім'я Героїв Небесної сотні" передала в.о. глави ГБР Ірині Венедіктовой пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками взимку 2014 року.