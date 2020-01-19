"Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років", - Путін про довічну владу для президента РФ

Такий коментар він дав у Санкт-Петербурзі під час спілкування з ветеранами Другої світової війни у відповідь на звернення одного з них, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс. Той попросив Путіна "вирішити деякі проблеми, пов'язані з нашою конституцією".
Зокрема, ветеран попросив змінити або поліпшити одну зі статей, щоб повноваження президента не "обмежувалися конкретним терміном".
"Щоб народ потім вирішив, продовжити роботу президента або звільнити його, подякувавши за зроблене", - сказав ветеран. На його думку, у Путіна вийшло зміцнити обороноздатність країни, тому тепер він може приступати до вирішення інших завдань.
Путін у відповідь подякував ветерану за оцінку того, що було зроблено, і зауважив, що повертатися до такої практики небажано.
"Це (стурбованість термінами перебування при владі. - Ред.) пов'язана у багатьох наших людей з тривогою за стабільність в суспільстві, за стабільність в державі: і за зовнішню стабільність, і за внутрішню. Водночас дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років, коли керівники держави один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли з цієї влади, не забезпечуючи при цьому необхідних умов трансформації влади", - сказав Путін.
Видання нагадує, що 15 січня Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Зокрема, він запропонував заборонити вищим чиновникам, парламентаріям і суддям мати будь-яке іноземне громадянство або посвідку на проживання. Це обмеження пропонується поширити і на кандидатів в президенти РФ. Також Путін висунув ініціативу ввести вимогу у вигляді проживання в Росії не менше 25 років для висунення в президенти. Слово "поспіль" щодо обмежень на обрання більше ніж на два строки, він готовий виключити з основного закону.