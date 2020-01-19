"Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років", - Путін про довічну владу для президента РФ

Такий коментар він дав у Санкт-Петербурзі під час спілкування з ветеранами Другої світової війни у відповідь на звернення одного з них, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс. Той попросив Путіна "вирішити деякі проблеми, пов'язані з нашою конституцією".

Зокрема, ветеран попросив змінити або поліпшити одну зі статей, щоб повноваження президента не "обмежувалися конкретним терміном".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну

"Щоб народ потім вирішив, продовжити роботу президента або звільнити його, подякувавши за зроблене", - сказав ветеран. На його думку, у Путіна вийшло зміцнити обороноздатність країни, тому тепер він може приступати до вирішення інших завдань.

Путін у відповідь подякував ветерану за оцінку того, що було зроблено, і зауважив, що повертатися до такої практики небажано.

"Це (стурбованість термінами перебування при владі. - Ред.) пов'язана у багатьох наших людей з тривогою за стабільність в суспільстві, за стабільність в державі: і за зовнішню стабільність, і за внутрішню. Водночас дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років, коли керівники держави один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли з цієї влади, не забезпечуючи при цьому необхідних умов трансформації влади", - сказав Путін.

Видання нагадує, що 15 січня Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Зокрема, він запропонував заборонити вищим чиновникам, парламентаріям і суддям мати будь-яке іноземне громадянство або посвідку на проживання. Це обмеження пропонується поширити і на кандидатів в президенти РФ. Також Путін висунув ініціативу ввести вимогу у вигляді проживання в Росії не менше 25 років для висунення в президенти. Слово "поспіль" щодо обмежень на обрання більше ніж на два строки, він готовий виключити з основного закону.