Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1;
неподалік Павлополя - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;
в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.
Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 мають поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.