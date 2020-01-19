СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колесникова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в листі СБУ, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що наразі підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні", - зазначають у спецслужбі.

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Разом з тим в СБУ просять поліцію в Запорізькій області посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колесникова й Удовиченко 19 січня через "негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупованій півострів".

Водночас, за інформацією джерел Цензор.НЕТ у Державній прикордонній службі, Башарова не пустять в Україну.