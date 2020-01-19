Призначення адвоката Януковича Бабікова заступником директора ДБР неприпустимо, - активісти та близькі героїв Небесної Сотні звернулися до президента

Про це заявляють активісти і близькі героїв Небесної Сотні у зверненні до президента Володимира Зеленського, в.о. директора ДБР Ірині Венедіктової і директора НАБУ Артема Ситника, передає Цензор.НЕТ.

"У цього кандидата є очевидний прямий конфлікт інтересів. Оскільки кримінальні провадження, в яких він захищав свого клієнта — Януковича В.Ф., після втрати прокуратурою функцій слідства передані за підслідністю в ДБР. Керувати слідчими, які розслідують справу підозрюваного — клієнта керівника цих слідчих — порушення базових принципів кримінального процесу (принцип змагальності, верховенства права), норм закону про запобігання корупції.

Участь як захисника підозрюваного в кримінальному провадженні вимагає у адвоката формування певної позиції у справі, направленої на захист інтересів клієнта, щоб спростувати підозру, пом’якшити або виключити кримінальну відповідальність клієнта. Очевидно, що відповідна позиція, яку адвокат формував і обстоював тривалий час, а також співпраця з іншими захисниками (адвокати АО "Авер Лєкс"), в команді яких відбувався захист, вступає в суперечність із службовими повноваженнями заступника ДБР, який буде курувати слідчі чи оперативні підрозділи, які розслідують ці самі кримінальні провадження.

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Це природній конфлікт між слідством і захистом, який покладено в основу важливого принципу кримінального процесу – змагальності сторін. І в конкретних кримінальних провадженнях, які знаходяться в провадженні ДБР, – за підозрою у вчиненні злочинів Януковичем В.Ф. цей конфлікт безпосередньо наявний. В жодному кримінальному провадженні Янукович не визнавав вину у інкримінованих йому злочинах. Тобто позиція захисту у цих провадженнях суперечить позиції слідства.

Тобто такий кандидат з точки зору законодавства і здорового глузду не мав навіть пройти етап перевірки документів і бути допущеним до співбесіди. Інформація про те, що Бабіков — адвокат Януковича, з’явилась в мережі ще в грудні 2019-го, ніщо не заважало перевірити зазначені провадження, з’ясувати, хто здійснював захист, і надати відповідну інформацію комісії. Проте очевидно, що це не було зроблено, або — ще гірше — конкурсна комісія також проігнорувала цю інформацію.

Заступник директора, який буде відповідати за діяльність слідчих чи оперативних підрозділів, зокрема проводити заслуховування, аудит кримінальних проваджень (за словами директора ДБР), в яких він раніше здійснював захист, здійснювати інші організаційно-розпорядчі функції по відношенню до слідчих чи оперативних підрозділів, мати доступ до відповідної службової інформації – аналогічно буде знаходитися в стані конфлікту інтересів. І цей конфлікт інтересів буде впливати на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення Бабіковим О.П. дій під час виконання зазначених повноважень.

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Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зокрема директор Державного бюро розслідувань і його заступники, зобов’язані згідно зі ст. 28 ЗУ "Про запобігання корупції" вживати заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Подання документів і участь в конкурсі на посаду заступника директора ДБР особи із потенційним чи реальним конфліктом інтересів, який з’явиться на цій посаді, — це вже свідчить про очевидну недоброчесність такої особи.

Бабіков О.П. обізнаний із тим, що він захищав Януковича В.Ф. у кримінальних провадженнях, які передані за підслідністю до ДБР, свідомо проігнорував цей факт і очевидно ввів в оману комісію. Або ж комісія проявила недостатню прискіпливість і добросовісність у вивченні і аналізі цього питання.

Призначення особи із конфліктом інтересів на посаду буде порушенням ст. 28 ЗУ "Про запобігання корупції" вже з боку директора ДБР.

За твердженнями потерпілих, в.о. директора ДБР на зустрічі з ними 14.01.2020 р. фактично зазначила, що комісія з добору кандидатів на посади першого заступника та заступників Директора ДБР проігнорувала вимоги ст. 28 ЗУ "Про запобігання корупції". А в.о. директора ДБР в разі проходження Бабіковим О.П. "спецперевірки" допускає можливість порушити вимоги цієї статті і призначити його заступником. А потім "пояснити" своє рішення.

Ми вважаємо, що саме недотримання порядку призначення і проведення конкурсу та непрозорість процесу допускає можливість таких результатів конкурсу.

Ми вважаємо недопустимим порушення законодавства про запобігання корупції, яке неодмінно відбудеться в разі такого призначення.

Ми вважаємо, що це шлях до повної втрати довіри до ДБР як до правоохоронного органа взагалі.

І тому ПРОСИМО ВАС:

1️) Не допустити призначення адвоката Януковича Бабікова О.П. на посаду одного з заступників директора ДБР;

2) Провести повторний конкурс на цю посаду — прозоро і з дотриманням Закону;

3) Оприлюднити повну інформацію про перебіг проведення конкурсу;

4) В подальшому не допускати дій і рішень, які продовжують нищити репутацію бюро.

ПІДПИСАНТИ:

ГО "ОПІРОРГ"

ГО "Родина Героїв Небесної Сотні"

ГО "Адвокатська Дорадча Група"

ГО "Комбат-УА"

Світлана Матвієнко, Лабораторія законодавчих ініціатив

ГО "Правозахисна Ініціатива"

ГО "Народний Ти"

ГО "Правозахисний центр "ДІЯ"

ГО "Школа Медіапатріотів"

ГО "Сильні громади"

ГО "Медійна ініціатива за права людини"

Центр прав людини ZMINA

ГО "Всеукраїнський молодіжний рух "Національний Альянс"