Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В аеропорту присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков й інші високопоставлені особи.
У зв'язку з траурними заходами із вшанування трагічно загиблих на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту "Бориспіль" можливі тимчасові незначні обмеження руху транспорту.
Список загиблих:
Пілоти:
Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)
Бортпровідники:
Статнік Катерина Олегівна
Матьков Ігор Валерійович
Микитюк Марія Михайлівна
Лихно Денис Михайлович
Овчарук Валерія Євгеніївна
Сологуб Юлія Миколаївна
Пасажири:
Ольга Кобюк
Олена Малахова.
Автор фото – Олег Богачук
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