Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тіла загиблих членів екіпажу і пасажирів літака авіакомпанії МАУ, збитого 8 січня в Тегерані, після офіційної церемонії прощання доставлені в термінал "В" міжнародного аеропорту "Бориспіль", де з ними зможуть попрощатися співробітники МАУ, рідні загиблих і ті, хто захоче.

Прощання із загиблими триватиме до 19:00 неділі, після чого родичі заберуть тіла для поховання.















Автор фото — Олег Богачук

Як повідомлялося раніше, літак, що доставив на Батьківщину останки загиблих, приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 11:00. З літака винесли 11 трун, накритих державними прапорами.

При цьому на злітному полі були присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков й інші високопоставлені особи.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.