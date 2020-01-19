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19.01.20 14:08

Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю. ФОТО

Військові розвідки України та Угорщини домовилися разом виявляти загрози світової та регіональної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

Начальник ГУР генерал-полковник Василь Бурба і начальник Головного управління військової інформації Угорщини генерал-лейтенант Янош Береш домовилися, що співпраця відомств буде організована за кількома напрямками і в різних форматах партнерства.

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Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю 01

Зокрема, співробітники воєнних розвідок двох держав опрацьовуватимуть спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії.

У ГУР підкреслили, що співробітництво між Україною та Угорщиною у сфері розвідки сприятиме залученню України до Програми розширених можливостей НАТО.

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