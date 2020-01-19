Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.
Начальник ГУР генерал-полковник Василь Бурба і начальник Головного управління військової інформації Угорщини генерал-лейтенант Янош Береш домовилися, що співпраця відомств буде організована за кількома напрямками і в різних форматах партнерства.
Зокрема, співробітники воєнних розвідок двох держав опрацьовуватимуть спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії.
У ГУР підкреслили, що співробітництво між Україною та Угорщиною у сфері розвідки сприятиме залученню України до Програми розширених можливостей НАТО.