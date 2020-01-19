Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані

Данілов обіцяє, що Україна продовжить з'ясовувати всі обставини загибелі літака МАУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибокі співчуття рідним і вічна пам'ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії та покарання винних", - написав він у фейсбуці.

Глава СБУ Іван Баканов запевняє, що розслідування інциденту в Ірані є пріоритетом.

"Суспільство вимагає відповідей щодо справжніх причин цього горя і притягнення всіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування і встановлення причинно-наслідкового ланцюга подій цієї катастрофи є пріоритетом", - цитує його слова пресслужба відомства.

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Баканов підкреслив, що українці мають почуватися в безпеці в будь-якому куточку світу незалежно від обставин.

"І всі країни мають працювати разом, щоб мінімізувати в майбутньому навіть теоретичний ризик повторення подібних жахливих трагедій", - підсумував він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.