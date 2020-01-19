У Кривому Розі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - посол Ізраїлю в Україні Ліон. ФОТО

Про це повідомив у твітері посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту пам'ятник жертвам трагедії в Кривому Розі, неподалік від будинку батьків президента Зеленського, осквернили вандали", - написав він.

Посол висловив сподівання, що правосуддя восторжествує і того, хто це зробив, буде притягнуто до відповідальності.

Пізніше він опублікував скриншот із камери спостереження. На ньому видно, як людина зафарбовує напис на пам'ятнику. Запис було зроблено 18 січня.

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У поліції Кривого Рогу підтвердили "Радіо Свобода", що зареєстрували цю подію. Рішення про порушення провадження буде прийнято, коли поліція з'ясує всі обставини, повідомила речниця Криворізького управління Нацполіції.