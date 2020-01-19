Екскомандир батальйону "Київщина" Покиньборода після бесіди з Кличком пропонує створити робочу групу з аудиту будівництва Шулявського моста

Про це Покиньборода написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені зателефонував мер Києва Віталій Кличко...

Віталію не сподобалося, що я назвав його гнидою. Не думав, що пересічного пенсіонера читає сам мер!!!" - повідомив Покиньборода.

За його словами, у них із Кличком відбулася цікава, спокійна і врівноважена бесіда, під час якої мер заявив, що готовий ознайомити його з матеріалами щодо "Зеленбуду".

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"Я попросив ще матеріали щодо будівництва Шулявського моста. І, як мені здалося, Віталій трошки втратив упевненість у голосі. Хоча, можливо, все ж здалося?! ...Ну, я так зрозумів (зі слів Віталія), що коли мені нададуть необхідні документи аудиту, і якщо я не знайду там розкрадань бюджетних коштів, імовірно, він хоче моїх публічних вибачень. Ок. Я готовий!!!!" - написав Покиньборода.

Колишній командир батальйону "Київщина" закликає всіх охочих долучитися до нього у вивченні документів щодо будівництва Шулявського моста.

"Давайте створимо таку робочу групу, щоб ми могли виявити розкрадання хоча б у тому, що нам покажуть", - запропонував він.

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