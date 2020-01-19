За добу - 8 обстрілів, втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено

Зокрема, противник обстрілював захисників України п'ять разів поблизу населеного пункту Оріхове (з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, із 120-мм мінометів - 33 міни і зі станкових протитанкових гранатометів - 4 постріли); поруч із Новоолександрівкою (з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї); поблизу Новотошківського (з мінометів калібру 120 мм - 8 мін).

Отже, всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 19 січня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначили в штабі.

Дивіться також: Той досвід, який ми здобули в полоні, загалом нікому не потрібен, - звільнений журналіст Асєєв. ВIДЕО