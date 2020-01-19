Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Бориспільської бригади транспортної авіації у фейсбуці.

"На знак шани та пам'яті персонал готелю, із якого наші хлопці та дівчата вирушили у свій останній рейс, розмістив у холі фото загиблого екіпажу з підписом "Наше серце з вами", - сказано в повідомленні.

Літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ повернувся на базу після того, як доставив на Батьківщину тіла загиблих в Ірані українців.

За словами командира екіпажу полковника Дмитра Мимрикова, завдання було емоційно важким, адже летіти довелося в Іран, який взяв на себе відповідальність за те, що збив український літак.

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Але від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття та вибачення за катастрофу.

"Вони повністю визнають провину свого керівництва, своєї країни в цій трагедії", - сказав Мимриков.





Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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