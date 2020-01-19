Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вранці влада заявила про набуття чинності антинародних законів 16 січня. Зокрема, МВС оприлюднило запобіжний захід за порушення заборони щодо маскування особи під час акцій протесту - від 2,5 до 4,25 тис. грн штрафу або адміністративний арешт до 15 діб.

На віче на Майдан люди вийшли масово. Закінчився захід зверненням політичних лідерів опозиції "триматися". Янукович відмовився від переговорів, у багатьох людей неповага влади до народу викликала роздратування. Але знайшлися і ті, хто виступив із закликом до радикальних дій.

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Віче закінчилося, але люди не почали просто розходитися. Машини Автомайдану поїхали до Верховної Ради. Перші організовані групи молоді потягнулися на Грушевського. З чотирьох годин дня зіткнення набули характеру вуличного бою: міліція почала стріляти по людях із рушниць, щоб зупинити прорив кордону.

Силовики проти учасників Революції Гідності застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ, а в їхній бік летіли "коктейлі Молотова", петарди та каміння.

З'явилися перші поранені. Наступного дня в КМДА та МВС повідомили, що в зіткненнях 19 січня постраждали понад 200 осіб.

Хронологію подій читайте в статті: 19 cічня 2014 року: народ вступив у сутичку з міліцією на Грушевського