Пункту про автономію Донбасу в Мінських угодах немає, - Сайдік

Про це в інтерв'ю виданню Die Presse заявив австрійський дипломат Мартін Сайдік, який із 2015-го до 2019 року був спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Потім з'явився ще один елемент із російської сторони: вимога автономії - поняття, яке марно шукати в тексті Мінських домовленостей. Там є лише децентралізація. Тож якщо українці не хочуть говорити про автономію, я можу це зрозуміти", - заявив він.

За словами Сайдіка, Україна готова надати особливий статус ОРДЛО в межах реформи децентралізації, "але спочатку має бути чітко з'ясовано питання безпеки". Зокрема, потрібно визначити, як Україна поверне повний суверенітет над усією територією Донецької та Луганської областей.

"Проблема полягає в тому, що поки що росіяни та сепаратисти не хочуть говорити про цей "день X", - заявив Сайдік.

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