Виставу з участю російських акторів у Запоріжжі скасували

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці компанія-організатор вистави, інформує Цензор.НЕТ.

"Спектакль "Ідея Фікс" скасовано, бо Прикордонна служба України не пропустила артистів у Запоріжжя. Причина - недостатньо підстав для перебування", - сказано в повідомленні.

Гроші за квитки глядачам повернуть у понеділок, 20 січня, з 15:00 у касі БК "Дніпроспецталь".

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що не пустила в країну чотирьох росіян, які прибули в аеропорт Запоріжжя з Варшави.

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За словами джерела в Держприкордонслужбі, йдеться про акторів Сергія Колесникова, Ларису Удовиченко та Андрія Бутіна.

У неділю, 19 січня, в Запоріжжі мав відбутися виступ російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова і Лариси Удовиченко.

В СБУ заявили, що не бачать причин не пускати артистів в Україну і попросили поліцію посилити заходи безпеки під час театральної вистави з їхньою участю.

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Після цього БК "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі, в якому планувався виступ Башарова, Колесникова й Удовиченко, обнесли по периметру парканом.