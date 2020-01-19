Зеленський підтвердив свою участь у заходах із нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі

В інтерв'ю The Times of Israel він зазначив, що планував відвідування цього заходу, однак відклав остаточне підтвердження, бо йому потрібно було бути впевненим, що спочатку будуть розглянуті всі питання, пов'язані з поверненням Іраном в Україну тіл українських громадян, які загинули у збитому іранськими військовими 8 січня українському літаку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський також вважає, що було б справедливо запропонувати президенту України виступити на цьому заході. "Наявна у нас статистична інформація свідчить, що кожен четвертий із євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили виступати. Але в будь-якому разі я буду присутній на цій церемонії", - зазначив він.

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Зеленський нагадав про плани почати будівництво у 2020 році в Бабиному Яру меморіалу для убитих там нацистами євреїв. "Це великий проєкт, яким передбачено, зокрема, історичний музей, де буде розказано всю історію про 150 тисяч євреїв, страчених у Бабиному Яру", - сказав він.