До Ради досі не надходили пропозиції щодо змін до мовного закону, - Разумков

Про це голова ВР Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю на каналі "Україна 24", відповідаючи на запитання щодо можливих змін до закону про мову, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Станом на сьогодні пропозиції щодо змін до законодавства поки що до Верховної Ради не надходили", - сказав Разумков.

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На уточнення, чи запущено процес аналізу відповідного закону, спікер висловив думку, що "багато законодавчих ініціатив виходить з Офісу президента, там достатньо глибокий аналіз тих чи інших законодавчих ініціатив, ухвалених і не ухвалених, а іноді й ветованих законів, які повертаються до Верховної Ради".

Разумков висловив переконання, що "і з цього питання" також буде відгук.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою VIII скликання 25 квітня 2019 року. За його прийняття проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.