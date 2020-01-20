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20.01.20 08:12

Українці можуть будувати спільну історію, шукати героїв, імена яких не провокують конфлікт, - Зеленський

Історія України доволі складна, тому потрібно шукати точки дотику, тих героїв, імена яких не викликають конфліктів.

Українці можуть будувати спільну історію, шукати героїв, імена яких не провокують конфлікт, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

"Питання в тому, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом. Це дуже складне і делікатне питання. Знайдімо тих людей, імена яких не викликають суперечностей у нашому сьогоденні і майбутньому. Є герої, яких вшановують на заході і в центрі України, і є інші українці, у яких є свої герої, і які мають іншу думку. І я розумію різні почуття. І саме тому я сказав кілька разів, дуже чітко: коли в нас складна історія, побудуймо загальну історію. Знайдімо тих людей, імена яких не викликають суперечностей у нашому сьогоденні і майбутньому. Назвімо пам'ятники і вулиці на честь людей, імена яких не провокують конфлікт", - сказав він.

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Зеленський наголосив, що нині українці мають сучасних героїв - це люди, які творять історію, вчені, ті, хто освоює космос, великі спортсмени, багато письменників, люди, яких поважають у всіх частинах України. "Тримаймо політику подалі від цієї теми", - закликав він.

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