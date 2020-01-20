Ми безкомпромісно боремося з корупцією, - Гончарук про причини публікації записів розмов у Кабміні

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Свою заяву про відставку, передану президенту, прем'єр пояснив необхідністю підтвердити вотум довіри до себе з боку глави держави.

"Зараз дуже важливо, щоб у нас всередині команди не було жодних непорозумінь. Ми протягом останніх чотирьох місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам. І, очевидно, наживаємо багато ворогів", - сказав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розслідує прослуховування в кабінеті Гончарука, - Рябошапка

"Я думаю, що спецслужби розберуться, хто саме записував... Фактично, я вважаю, що це злочин. Я вважаю, що те, що було зроблено - це неприпустимо. Це, серед іншого, - загроза національній безпеці з цілою низкою міркувань. Але головна моя ідея, повідомлення, полягає в тому, що ми безкомпромісно боремося з корупцією", - сказав Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, в нинішньому уряді немає корупції і працюють чесні міністри. Говорячи про самі записи його розмови, які було опубліковано, Гончарук заявив, що в них було "нарізано цитати, висмикнуті з контексту і приправлені коментарями". "Все це маніпулятивним чином було подано", - додав він і назвав захід, де проводився запис, робочою нарадою, на якій не було нічого кримінального.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

Дивіться: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука. ФОТОрепортаж