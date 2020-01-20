Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії та мінометів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 20 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Один обстріл по наших позиціях відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник застосував станковий протитанковий гранатомет – 2 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. 10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів; поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З ночі й до полудня у зоні ООС 2 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Учора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

За поточну добу втрат немає.



