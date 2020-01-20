Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.01.20 07:39

Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії та мінометів, - штаб ОС

19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії та мінометів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 20 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Один обстріл по наших позиціях відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник застосував станковий протитанковий гранатомет – 2 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. 10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів; поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З ночі й до полудня у зоні ООС 2 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Учора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

За поточну добу втрат немає.

Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії та мінометів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії та мінометів, - штаб ОС 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100