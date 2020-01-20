Це довга битва, - Зеленський про боротьбу з корупцією

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зеленський нагадав, що нині проходить реформа прокуратури - були звільнені декілька тисяч прокурорів, сотні мають пройти повторну кваліфікацію.

"По-друге, зараз ми ухвалюємо закони про реформування служб безпеки. Знову ж таки, це довгий процес", - пояснив він.

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Також глава держави розповів про проблеми в судовій системі України і нагадав про старт роботи Вищого антикорупційного суду.

"Це довга битва. Але, коли у нас будуть ці сильні інститути, ми припинимо всю корупцію", - сказав він.