Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив 19 січня в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми ще не до всіх дотягнулися, але величезна кількість людей живе у величезному дискомфорті. Вони або вже втратили, або втратять свої корупційні потоки... Йдеться про мільйони доларів", – сказав глава уряду.

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Його запитали, на місяць чи на рік.



"На день", – відповів Гончарук.



За його словами, в Україні припиняють "абсолютно нелегальний" ігровий бізнес, нелегальний обіг деревини, закривають нелегальні заправки і борються з контрабандою.



"Я не можу сказати сукупну цифру, не хотів би бути голослівним", – підкреслив Гончарук.

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Уряд Гончарука призначили 29 серпня 2019 року.





