Рівень антисемітизму в Україні найнижчий у Європі, - Зеленський

"У нас є дуже цікава статистична інформація, яка буде дуже цікава для Ізраїлю. У 2018 році було опубліковано опитування Pew Research Center, у якому оцінювався рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму був в Україні", - сказав він в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що в Україні, як і всюди у світі, зараз і в минулому, є певний відсоток людей, які "не бачать нікого, крім своєї нації". "Те саме відбулося під час Другої світової війни і під час окупації фашистською Німеччиною України. Таке складне ставлення демонструвалося і до єврейського народу за радянських часів. Ми все це знаємо. Але зараз ми також чудово знаємо, що найнижчий рівень антисемітизму в Україні", - заявив лідер України.

Президент України нагадав, що під час Другої світової війни у Франції, Польщі, Німеччині, Білорусі, Україні були люди, які рятували євреїв від нацистів, але водночас були люди, які співпрацювали з нацистами і фактично "здавали" євреїв.

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"Ми дуже пишаємося тим, що в нас такий низький рівень антисемітизму - такий низький рівень антисемітизму в незалежній Україні, яка почала своє існування в 1991 році. Звісно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький", - зазначив він.

Зеленський також звернув увагу, що в нього є єврейська кров і він президент України. "У мене там (в Ізраїлі. - Ред.) є родичі - тітка моєї мами та її родичі. Деякі з них переїхали в Ізраїль близько 10-15 років тому. Можливо раніше. Наприкінці 90-х. Я був в Ізраїлі багато разів . Для зустрічей, ділових зустрічей, телевізійних зустрічей і концертів - у моєму попередньому житті (до президентства. - Ред.)", - розповів він.

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