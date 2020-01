Доля президента США - в руках Насірова: він був свідком взаємин Трампа і Парнаса, - Бутусов. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Доля Трампа - в руках ексглави Державної фіскальної служби Романа Наірова. Насіров став свідком взаємин Трампа з Парнасом, оскільки його приймав Трамп у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго в грудні 2016-го - адвокат Парнаса показав відео", - написав журналіст.

Here’s the "I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him" guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg

— Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 16, 2020

"Усе таємне стає явним. Після публікації в США листування між Левом Парнасом і колишнім Генеральним прокурором Юрієм Луценком, де обговорювалися питання впливу на політичні рішення Білого Дому, 16 січня президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті офіційно відрікся від знайомства з Парнасом: "Я його зовсім не знаю, не знаю, про що він, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати вам, що це великий обман". Джозеф Бонді, адвокат американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, вибудовує лінію захисту свого клієнта саме на тому, що Парнас діяв не самостійно. А в рамках взаємин із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані та із самим Дональдом Трампом", - зазначає журналіст.

"І на доказ близьких стосунків Парнаса і Трампа показав у своєму твітері фрагмент відеозапису прийому в приватній резиденції Трампа в грудні 2016 року. Згідно з підписом Бонді, на цьому прийомі поруч з Трампом стоїтьПарнас і ... глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров! Цитата в лапках - це слова Трампа, промовлені в Овальному кабінеті 16-го січня", - додає Бутусов.

"25 січня 2017-го Роман Насіров заявив, що літав на інавгурацію Трампа", - зазначає журналіст.

"Тобто в той момент, знаючи, що перебуває під розслідуванням в НАБУ, Насіров залишав службу в Києві, щоб там далеко в США, за допомогою якихось сумнівних приватних посередників шукати розташування кандидата в президенти Трампа, щоб після перемоги заручитися його підтримкою і тим самим, не виключено, вплинути на подальші рішення НАБУ, яке є інструментом американського впливу в Україні. З чуток в інтернеті, за участь в інавгурації Трампа Парнас вибивав з Насірова 100 тисяч доларів. Тепер ім'я Насірова спливло вже в зв'язку з розслідуванням, яке може призвести до імпічменту президента Трампа. Трамп стверджує, що ніяких справ з Парнасом не мав. Але якщо Парнас і Насіров заявлять у суді зворотне, і наведуть деталі, то це зіграє в цій ситуації проти президента США і серйозно дискредитує його офіційну заяву від 16 січня. Це дасть ще один козир демократам", - зауважив Бутусов.

"Так, українська корупція дісталася до серця Вашингтона, Україна є стрижнем цілого комплексу скандалів в американській політиці. Насіров тепер може стати фігурантом справи про імпічмент в США - хто б міг подумати!" - резюмував журналіст.