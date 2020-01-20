Учителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку у зв'язку з переходом на українську мову викладання, - Новосад

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад.

"Ми зараз готуємося до того, щоб з вересня школи, які навчалися російською, з п'ятого класу перейшли на вивчення предметів українською мовою. При цьому рідна мова і література викладатиметься російською. Плюс є можливість факультативів та позакласного навчання. А початкова школа залишається рідною мовою", - повідомила Новосад в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На уточнювальне запитання, чи не буде у дітей, особливо в старших класах, проблем з вивченням предметів зі специфічною термінологією, через різкий перехід з російської на українську мову, міністерка зазначила, що буде певний адаптаційний період, а за результатами першого року можна подивитися , як це відбувається, і, можливо, відкоригувати навчальні програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту

"Нам зараз насправді важливіше підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію. Для них ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони поліпшили свої знання мови", - підкреслила вона.

Що стосується того, чому Україна для російської мови не відстрочила перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року, як для мов Європейського Союзу, Новосад зазначила, що передовсім це було аргументовано близькістю мов. За словами міністерки, для дітей, які навчаються російською мовою, вивчити українську і навчатися нею значно легше, ніж для дітей, які, наприклад, вчаться угорською мовою, оскільки російська та українська мови належать до однієї мовної групи і в російськомовному середовищі українська мова тією чи іншою мірою завжди наявна.

"Це середовище, в якому українську мову чують. Тому для них цей перехід буде менш болючим і менш складним", - впевнена міністр.

Також читайте: У законі про середню освіту прописано три моделі вивчення української мови, - МОН

Як повідомлялося, з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.