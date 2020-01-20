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20.01.20 10:03

Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявляє, що допуск до школи дітей, які не пройшли вакцинацію, буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу.

Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, - Новосад

"За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення з цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу - прийняти до школи дитину чи запропонувати якусь іншу форму навчання, з огляду на наявну довідку", - повідомила Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас міністерка наголосила, що такі рішення ще напрацьовуються спільно з Міністерством охорони здоров'я.

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Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до Міністерства охорони здоров'я з проханням внести зміни в довідку 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб вказувати там статус про наявність чи відсутність щеплення. "Чекаємо реакції від них, і це буде перший крок для вирішення цього питання", - розповіла вона.

Крім того, за словами Новосад, відомство підготувало лист у регіони з пропозиціями до голів обласних державних рад посилити нагляд за тим, щоб діти були щеплені.

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