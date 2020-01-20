Учні зможуть підтягнути знання з предметів на індивідуальних заняттях у школі за держрахунок, - Новосад

"Закон, який минулого тижня був ухвалений парламентом, надає таку можливість. Це те, що ми дописали за результатами PISA, що дозволяє мати індивідуальні заняття, якщо є певна потреба поліпшити знання з того чи іншого предмету. Тобто, фактично ми даємо право на якесь "узаконене репетиторство" в публічних школах, яке буде оплачуватися за рахунок державних коштів", - повідомила Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Що стосується формату і підходів до допуску до таких занять, то міністерка зазначила, що необхідно ще все прорахувати. "Безперечно, передовсім йдеться про ресурси, і нам потрібно це буде якимось чином обмежити і встановити певний допуск до такої можливості. Цим повинні користуватися ті, хто має успішність нижче середнього з того чи іншого предмету. Наша мета - дати всім можливість мати знання на рівні, який має забезпечувати держава", - додала Новосад.

На уточнювальне запитання, чи не буде такий підхід мати ризику, що вчителі будуть спекулювати цими заняттями, щоб отримувати додатковий дохід, міністерка зазначила, що завжди на будь-яку новацію знайдеться той, хто буде її використовувати на свою користь, але законодавством неможливо врегулювати всі потенційні підступи недоброзичливців.

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"Ми маємо довіряти вчителям і вірити, що школа ставить перед собою завдання надати всім хороші знання. Але, я думаю, що в нормативці ми знайдемо, як все це обмежити. До того ж має бути розуміння, якщо у вчителя весь клас різко стає гірше вчитися, і після уроків, передбачених планом, всі йдуть на позакласні уроки, то це буде певним дзвіночком для директора, що щось йде не так", - заявила Новосад.