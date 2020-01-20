Насіров допоміг Парнасу з позикою в $10 млн на його бізнес-проєкт, - The Wall Street Journal

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після обрання Дональда Трампа президентом соратник Руді Джуліані - Лев Парнас побачив шанс заробити на своїх зв'язках.

"Флоридський бізнесмен і донор Трампа улещував інвесторів для проєкту у сфері нерухомості. Один з них, Роман Насіров, у той час був главою податкової служби України, вирушив на курорт Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де вони спілкувалися з обраним президентом у колі його соратників, про що свідчить відео, опубліковане адвокатом Парнаса.

Насіров у підсумку допоміг профінансувати позику в 10 мільйонів доларів, яку Парнас просив для проєкту, стверджують знайомі із ситуацією джерела", - йдеться в матеріалі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заперечує своє знайомство з Парнасом, який, зі свого боку, стверджує, що діяв в Україні від імені Трампа.

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Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

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24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.