Знайдено вирішення проблеми взаємодії бізнесу з військкоматами, - Дубілет

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що, згідно із законодавством, компанії мають листуватися з військкоматами щодо своїх співробітників. Водночас усе листування відбувається лише в паперовій формі.

"Після низки зустрічей з Міністерством оборони та іншими органами ми відкрили проєкт з двох частин. По-перше. Як відомо, зараз компанії подають щодо своїх співробітників звітність у податкову службу. Наша ідея проста: додати в цю звітність кілька полів щодо військового квитка та вбити, таким чином, паперові документи", - написав Дубілет.

"І по-друге. Зараз бізнес має повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх співробітників. Тут рішення очевидне: зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес", - додав він.

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За словами Дубілета, зараз уряд складає план впровадження цього проєкту. Міністр прогнозує, що відповідні зміни до законодавства буде ухвалено вже у 2020 році.