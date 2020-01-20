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20.01.20 11:20

На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов. ФОТО

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що на кордоні митники виявили вантажівку контрабандних товарів на суму 64,2 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нефьодова в Facebook.

"Дорожчої окремо взятої фури я ще не зустрічав. Згідно з поданими документами, через пункт пропуску "Порубне" везли 8 тонн недорогого одягу і взуття на $69.6 тис. Бувають куртки по 250 грн в закупівельній ціні? Бувають, звісно. От тільки маршрут дивний - продавець із Туреччини, а везуть із польського складу через Чернівці на Київ? А коли машину оглянули, митники побачили суцільні елітні бренди - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein тощо. Якщо ви знайдете десь плащ Burberry за 250 грн - дайте знати..." - написав глава митної служби.

На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов 01

За його словами, у вантажівці було 33 тис. предметів одягу, аксесуарів і біжутерії, приблизна вартість яких становить 64,2 млн грн.

На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов 02

"У 38 разів більше. Протокол складено, товар вилучено до винесення рішення судом, можлива санкція - 100% штраф і конфіскація. Є істотна ймовірність, що хтось залишиться без обновок на зиму", - додав Нефьодов.

На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов 03

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